Procès en France – Le jugement dans l’affaire UBS, très attendu, tombera lundi Il y a trois ans, la banque suisse avait été lourdement condamnée: 4,5 milliards d’euros à payer. En appel, elle rêve toujours de relaxe, et surtout d’une amende plus légère. Alain Rebetez

Le chef juriste du groupe UBS AG, Markus Diethelm. C’est lui qui avait refusé un accord pour stopper la procédure et choisi d’aller au procès. KEYSTONE

La Cour d’appel de Paris va rendre lundi son jugement dans l’affaire UBS, un jugement particulièrement attendu vu l’ampleur des sommes en jeu. En première instance, en février 2019, la banque avait été condamnée à 3,7 milliards d’euros d’amende et à 800 millions de dommages et intérêts. Cinq anciens cadres de la banque ou de sa filiale française avaient également écopé de peines allant de 6 à 18 mois de prison avec sursis et des amendes entre 50’000 et 300’000 euros. Seul l’ancien numéro 3 de la banque, Raoul Weil, responsable de la gestion de fortune au niveau mondial, avait été relaxé.