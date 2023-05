«Le journalisme n’est pas un crime», a constaté, solennel, Joe Biden à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Bonne nouvelle! Il est donc complètement en phase avec Dominique Pradié, la présidente de l’Association internationale des journalistes, dont il a repiqué le slogan mot pour mot. Une convergence de bon augure pour le combat en vue d’obtenir la libération des journalistes de plus en plus nombreux emprisonnés simplement pour avoir fait leur métier.

Mais remettons en contexte. En lançant le slogan, le président américain visait le cas du reporter du «Wall Street Journal» récemment arrêté et détenu par les autorités russes. Dominique Pradié, elle, participait à l’appel lancé l’an dernier au Club suisse de la presse par une douzaine de rédacteurs en chef suisses ainsi que d’innombrables associations professionnelles pour la libération de Julian Assange.

La contradiction est évidemment flagrante. Biden cite la liberté d’informer en vertu cardinale de la démocratie et de la transparence. Mais quand l’information touche directement aux intérêts de l’État américain, c’est une autre affaire. Julian Assange croupit depuis quatre ans dans la prison de haute sécurité londonienne de Belmarsh dans l’attente d’être extradé vers les États-Unis, où il risque 175 ans de prison pour espionnage.

Son crime? Avoir publié en collaboration avec quelques-uns des plus importants médias internationaux des documents classifiés révélant entre autres des attaques contre des civils en Irak menées par l’armée américaine. Ce qui pourrait bien constituer un crime de guerre. Mais c’est Assange, le fondateur de WikiLeaks qui a fini en prison après sept ans d’isolement à l’ambassade d’Équateur.

«Le premier ministre d’Australie, patrie d’Assange, hausse le ton.»

Tout dans la vie de Julian Assange sent le soufre. L’homme divise, ses méthodes sont contestées. Les fausses accusations, notamment de viol, et la campagne de dénigrement massive lancées contre lui l’ont rendu radioactif. Même les médias, dont ses anciens partenaires, ont pris leur distance. Quant aux politiques, qui a envie de faire la leçon aux États-Unis?

Pourtant, le vent commence à tourner. Car cette farce tragique ne peut plus durer. Le brouillard soigneusement entretenu se dissipe pour laisser apparaître énormités et acharnement sans borne, dont un plan d’assassinat d’Assange élaboré par le directeur de la CIA Mike Pompeo à l’ère Trump. Ainsi le premier ministre d’Australie, patrie d’Assange, hausse le ton et promet d’interpeller Joe Biden lors de sa venue prochaine pour le sommet du Quad. Lula, le nouveau président du Brésil, fait également pression.

Aux États-Unis, six congressistes démocrates ont publiquement demandé l’abandon des poursuites qui «minent l’autorité morale des États-Unis et violent les garanties de la liberté de la presse inscrite dans le premier amendement». De leur côté, médias et journalistes, longtemps divisés, et mal à l’aise avec le cas du lanceur d’alerte, montent progressivement au front éditorial, comme en témoigne la tribune pour Assange publiée par les ex-partenaires de WikiLeaks.

Qu’Assange soit journaliste ou non, importe peu dans ce cas. Non seulement parce que les droits humains les plus élémentaires sont bafoués, mais également parce qu’Assange, avec ou sans carte de presse, a réalisé un acte journalistique: rechercher de l’information, l’analyser et la diffuser.

Demain, si Assange est condamné, c’est l’ensemble de la presse qui sera tenue en laisse. Un précédent qui ouvrirait la porte à tous les abus. Imaginons un instant que, par une funeste élection, Donald Trump revienne au pouvoir. Son slogan à lui, on le connaît: «La presse est l’ennemi du peuple.» Il n’aura plus qu’à l’enfermer.

Pierre Ruetschi Afficher plus Journaliste et directeur exécutif du Club suisse de la presse.

