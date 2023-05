Sur les écrans – Le journalisme a bonne presse… dans les séries Les succès d’audience de «Jusqu’ici tout va bien», «Alaska Daily», «The Morning Show», «Tokyo Vice» ou «La petite fille sous la neige» le montrent bien: les reporters de fiction fiction ont la cote. Pourquoi? Éléments de réponse. Saskia Galitch

Parmi les éléments qui font de ces séries des succès? Antagonismes entre les protagonistes dans «The Morning Show». APPLE TV

Concurrence des réseaux sociaux et médias en ligne accessibles gratuitement, baisse des revenus publicitaires, changements d’habitude et crise de confiance des lectorats, prix du papier à la hausse… Jamais dans son histoire la presse n’a été aussi malmenée, les rédactions si exsangues. Il n’empêche… Les énormes succès d’audience de séries comme «Jusqu’ici tout va bien», «Alaska Daily», «The Morning Show», «Tokyo Vice» ou «La petite fille sous la neige», «Jeux d’influence», «Blinded», «Profession: reporter», «The code» ou encore «Minx», pour ne citer que celles-ci, prouvent bien que le métier de journaliste fascine. Et plus que jamais, même. Comment expliquer ce paradoxe? Éléments de réponse, exemples à la clé, en compagnie de Gianni Haver, sociologue spécialiste de l’image et des médias à l’Université de Lausanne…