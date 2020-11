Voile – Le «jour sans» d’Alan Roura Pendant que les hommes de tête prenaient leur envol dans les alizés et avalaient les milles, Alan Roura ne faisait pas du surplace mais presque. Sport-Center

Le Britannique Alex Thomson, en tête du Vendée Globe, a encore accru son avance sur ses poursuivants pour la porter à près de 75 milles lundi à midi (heure suisse), selon le classement publié par l’organisation. L’ancien leader, le Français Jean Le Cam, pointe à 85,4 milles. Son compatriote Thomas Ruyant, qui se trouve à 120,2 milles de Thomson, a en revanche réduit son retard de près de 20 milles sur les sept dernières heures.

Dans la nuit de dimanche à lundi, les foilers ont pris leur envol dans les alizés de l’hémisphère nord et avancé à vive allure (environ 20/23 nœuds de moyenne). Charlie Dalin (Apivia), avec 90 milles avalés en 4 heures, a été le plus rapide de tous. Kevin Escoffier (PRB) et Benjamin Dutreux (OMIA-Water Family) ont aussi tracé fort et même fait leur entrée dans le top 5.

Dans le sud-ouest des Canaries, Alan Roura sortait lui d’une vaste zone de vents faibles et progressait deux fois moins vite que les hommes de tête, qui se livrent une véritable course de vitesse jusqu’au Pot au Noir. «Ça s’est calmé, presque un peu trop! déplorait sur son site le navigateur suisse. Il fait beau, il fait chaud, la mer est belle mais bon, il y a 8 nœuds de vent, ce n’est pas jo-jo!»

Avec son IMOCA peu à l’aise dans les petits airs, Alan Roura pointait lundi midi au 19e rang, à 595,3 milles du leader Alex Thomson. «Où ai-je merdé? Est-ce que ça n'arrive qu’à moi?, écrivait Alan Roura sur son site lundi. Un peu ras le bol de cette roulette russe où tu en as un à 30 miles sous le vent qui avance à 15 nœuds quand toi tu es à 2 nœuds… Cette zone n'était pas censée être aussi molle, j’avais envie de pleurer.»

Et de poursuivre: «J'ai voulu faire un petit tour en drone histoire de passer le temps et vous faire de belles images, mais même lui en a eu marre de moi: il a préféré se noyer que de revenir à bord. Il y a des jours comme ça, où on préfèrerait se trouver à la place de vous tous qui suivez sur la carto et qui ne comprenez pas pourquoi je n'avance pas. C’était un jour sans.»

Troussel a démâté

Le bateau de toute dernière génération, dit «volant», de Nicolas Troussel (Corum L’Epargne) a lui démâté au large du Cap-Vert, ont annoncé lundi matin les organisateurs du Vendée Globe, en précisant que le skipper n’était pas blessé.

Troussel, qui participe à son premier Vendée Globe à la barre d’un voilier sorti des chantiers en mai dernier, pointait alors à la 7e place au classement et filait à vive allure. Il s’agit du premier démâtage depuis le départ de la course autour du monde le 8 novembre.

Le Français Jérémie Beyou est toujours aux Sables-d’Olonne, où il est rentré samedi après une succession d’avaries. Il doit prendre dans la journée une décision concernant un éventuel retour en mer.

