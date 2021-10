Sphère politicomédiatique – Le jour où Ueli Maurer n’a pas démissionné Le doyen du Conseil fédéral fait souvent l’objet de rumeurs sur son départ. Pourquoi la dernière s’est-elle enflammée? Récit de 48 heures mouvementées. Florent Quiquerez

Ueli Maurer et son départ du Conseil fédéral. L’UDC est régulièrement l’objet de spéculations. keystone-sda.ch

Vendredi 1er octobre, 7 h 30. Le jour se lève sur Berne. En face du Palais fédéral, au centre des médias, une drôle d’agitation règne. Je rejoins ma collègue. Nous sommes venus plus tôt. Les yeux vissés sur l’écran qui retransmet la session parlementaire, j’aperçois des confrères sur la tribune des journalistes. À 8 h 00, la cloche du président du Conseil national retentit. Va-t-il annoncer la démission d’Ueli Maurer? Les secondes durent des heures. Fausse alerte, c’est l’ordre du jour qu’il récite.

Doyen du Conseil fédéral, l’UDC fêtera bientôt ses 71 ans. Bien qu’il ait toujours dit qu’il partirait en 2023, il est régulièrement l’objet de spéculations sur son départ. Et pourtant jusqu’ici, aucune n’a pris tant d’ampleur, poussant les rédactions de tout le pays à passer en dispositif d’alerte. Comment cette rumeur s’est-elle construite et comment a-t-elle été nourrie? Pour le savoir, nous avons interrogé plusieurs élus, journalistes, et membres de l’administration. Enquête dans le microcosme bernois.