Crise sanitaire du Covid – Le jour où les optimistes ont osé parler Des représentants des PME demandent une levée immédiate des mesures. Quelles sont les vraies raisons d’espérer? Catherine Cochard Aurélie Toninato Caroline Zuercher

GastroSuisse est l’une des organisations qui demandent la levée immédiate des mesures. «Presque tout le monde veut et a besoin de restaurants, de cafés, de bars, de manifestations, de concerts, de matches de football, de salles de sport…», souligne son président, Casimir Platzer. Photo: KEYSTONE/Pablo Gianinazzi

Non aux scénarios catastrophes! Jugeant que la situation le permet, plusieurs associations menées par l’Union suisse des arts et métiers (USAM) et accompagnées d’élus bourgeois ont demandé ce mardi la levée immédiate des mesures contre le Covid. En clair: plus de certificat obligatoire dans le pays ni d’obligation de télétravailler, et suppression des quarantaines et des isolements.