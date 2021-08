Fête nationale – Le jour où les femmes ont investi le Grütli À l’occasion des 50 ans du droit de vote des femmes, le berceau de la Confédération a accueilli ce dimanche des centaines d’invitées. Reportage. Florent Quiquerez , Seelisberg (UR)

Une joueuse de cor des Alpes, Lisa Stoll, à l’occasion du Grütli des femmes. Keystone

C’est la troisième fois que je me rends sur le Grütli un 1er août. Mais la première dans ces conditions. Il fait à peine 15 degrés ce dimanche à Brunnen (SZ) au moment d’embarquer sur le bateau qui nous emmène sur la mythique prairie. Pour célébrer les 50 ans du droit de vote et d’éligibilité des femmes au niveau national, la météo joue les trouble-fêtes. Pluie et vent donnent au paysage une ambiance mystique.

«Sommaruga, tu crois qu’elle est venue en train ou avec un chauffeur privé? En tout cas, si c’était Parmelin, il serait venu en hélicoptère.» Le groupe de femmes situé derrière nous éclate de rire. Derrière les masques de rigueur, le bonheur est palpable. Six cents billets ont été distribués pour assister à la fête: presque exclusivement des femmes.