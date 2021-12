Genève - Le jour où la vie de Simon Brandt a basculé

C’était il y a deux ans, presque jour pour jour. Simon Brandt, alors député au Grand Conseil et candidat à la Mairie de Genève, allait vivre un épisode qui le traumatisera. Soupçonné d’une double violation du secret de fonction, le conseiller municipal PLR est arrêté, menotté, fouillé, mis à nu, puis libéré. Un an plus tard, le Ministère public le reconnaît coupable d’avoir fait fuiter dans la presse un rapport confidentiel sur les frais des employés de la Ville de Genève. Simon Brandt est condamné à 80 jours-amende via une ordonnance pénale, qu’il contestera vendredi devant le Tribunal de police. Retour sur une affaire qui a ébranlé le monde politique genevois.