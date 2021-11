Fair Friday en Suisse romande – Le jour des rabais à gogo, certains acceptent de payer plus

Plus de 200 enseignes suisses participent à une opération éthique en faveur de Caritas, alternative au Black Friday. Reportage à Lausanne.

Le jour des rabais à gogo, certains acceptent de payer plus

Ce vendredi à 14 h 30, les rues de Lausanne sont déjà prises d’assaut. Dans les nombreux magasins associés au Black Friday, les yeux sont rivés sur tout l’éventail drastiquement soldé. Certains consommateurs préfèrent pourtant payer un peu plus cher leurs achats, afin de soutenir une alternative plus éthique: le Fair Friday.

L’idée, élaborée en 2018 par le groupe Payot SA, a rapidement suscité un vif intérêt au sein de la population. L’an dernier, sur l’ensemble des tickets de caisse de Payot et de Nature et Découvertes, pas moins de 55% des clients ont accepté d’arrondir le montant à la hausse. Les dons sont versés aux projets de lutte contre la pauvreté en Suisse de Caritas. Cette année, plus de 200 enseignes suisses, dont une trentaine à Lausanne, prennent part à l’opération.