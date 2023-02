Mondiaux de ski alpin – Le jour de gloire de Jasmine Flury, Corinne Suter en bronze La Grisonne a tiré profit de son numéro de dossard pour devenir championne du monde de descente à la surprise générale. Tenante du titre, Corinne Suter est 3e. Jérémy Santallo

Jasmine Flury, radieuse sur le podium de la descente féminine samedi en Haute-Savoie. AFP

Quinze concurrentes étaient passées mais Jasmine Flury était déjà au bord des larmes, en recevant les félicitations de sa compatriote Lara Gut-Behrami. Confortablement assise dans son fauteuil de leader dans l’aire d’arrivée, la Grisonne de 29 ans a vite compris en voyant toutes les favorites terminer derrière elle que c’était son moment, aux Mondiaux de Courchevel/Méribel.

Avec son dossard 2, Flury a sans doute tiré le gros lot puisqu’elle a profité de conditions (température/vent) plus favorables que ses rivales. Souvent dans l’ombre des stars Lara Gut-Behrami, Corinne Suter ou Michelle Gisin, la Davosienne n’avait jamais fait mieux, en descente, qu’une deuxième place à Garmisch-Partenkirchen, en janvier 2022. Samedi, elle a réalisé la course de sa vie pour s’offrir un jour de gloire amplement méritée. Elle devance de quatre centièmes l’Autrichienne Nina Ortlieb, qui comptait jusqu’ici un podium de plus qu’elle (3) en carrière.

Pour elle aussi, les larmes ont coulé. Tenante du titre en descente, Corinne Suter a décroché une médaille de bronze quelque peu inespérée, à 12 centièmes de sa compatriote. Décevante vingtième du super-G mercredi, la quadruple médaillée des deux derniers Mondiaux avait subi une commotion cérébrale fin janvier en chutant à Cortina. Après l’argent à Are et l’or de Cortina, c’est du bronze en France pour la Schwytzoise. Plus loin, Lara Gut-Behrami est 9e (+0’’71), Priska Nufer 11e (+0’’86) et Joana Hählen 17e (+1’26).

Grande favorite samedi, Sofia Goggia n’a pas fait honneur à son statut et ne remportera donc pas son premier titre mondial. Victorieuse de quatre des six descentes de l’hiver, l’Italienne de 30 ans a enfourché une porte à quelques dizaines de mètres de l’aire d’arrivée. La championne olympique de 2018, meurtrie cette semaine par le décès des suites d’un cancer de son ex-coéquipière Elena Fanchini, avait sans doute un peu la tête ailleurs.

