Ville libérée – Le jour d’après: Genève tombe le masque Les mesures sanitaires sont tombées jeudi à minuit. Comment les Genevois ont-ils vécu ces premières heures de liberté? Récit. Léa Frischknecht Alice Randegger

À Genève, comme partout en Suisse, le port du masque n’est plus obligatoire dans une grande majorité des espaces publics depuis jeudi 17 février à minuit. ©Enrico Gastaldello/azzurromatto

Jeudi 17 février, le jour se lève. Le ciel est gris, une légère bruine tombe sur Genève. Une matinée somme toute classique, à un mois du printemps. Et pourtant, ce matin, la Suisse se réveille plus libre, plus légère. Le Conseil fédéral l’a annoncé la veille, les mesures sanitaires sont presque toutes tombées. Le certificat Covid est un passe-droit caduc, le masque un accessoire désuet, sauf dans les transports publics et les centres de soins.