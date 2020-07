Loterie – Le Joker fait un millionnaire au Swiss Loto Personne n’a coché les bons numéros lors du tirage du samedi au Swiss Loto.

Le tirage du Swiss Loto de samedi a fait un nouveau millionnaire. Une personne a joué les bons numéros du Joker, qui étaient 727057, et empoche plus de 1,88 million de francs. Personne n’a en revanche coché les numéros 9, 15, 18, 21, 28 et 36 du tirage.

Le numéro chance était le 5 et le rePLAY le 6. Le montant en jeu lors du prochain tirage s’élève à 3,8 millions de francs, indique la Loterie romande dans un communiqué.

( ATS/NXP )