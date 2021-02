Minisérie télévisuelle – Le jeune Voltaire ne convainc pas Nous avons demandé à un spécialiste son opinion sur les quatre épisodes des «Aventures du jeune Voltaire» diffusés ces deux derniers lundis sur France 2. François Jacob n’a pas aimé. Benjamin Chaix

L’acteur Thomas Solivérès incarne le jeune Voltaire dans la série diffusée actuellement sur France 2. JO VOETS

Depuis «Voltaire, ce diable d’homme» en 1978, on n’avait pas revu le philosophe à la télévision. D’où la curiosité qu’a éveillé la diffusion des «Aventures du jeune Voltaire», ces deux derniers lundis sur France 2. Moins ambitieux que ses devanciers Marcel Camus et Claude Brulé, Georges-Marc Benamou et Alain Tasma se sont limités à quelques années de la vie de François-Marie Arouet dit Voltaire. Venir après Marcel Camus et Claude Brulé, ce n’est pas rien. Le premier a réalisé le grandiose «Orfeu Negro» en 1959, Palme d’or à Cannes cette année-là, et pour la télévision un mémorable «Molière pour rire et pour pleurer» avec Jean-Pierre Darras en 1973. Le second est le dialoguiste d’«Angélique, marquise des Anges», rien que cela.