Cimetière de Châtelaine – Le jeune cerf abattu vivait-il à deux pas de la ville? Des habitants des bords du Rhône affirment qu’une famille tout entière demeure dans les parages. Les spécialistes en doutent. Antoine Grosjean

LE 20 février, un daguet s’est égaré dans le cimetière de Châtelaine, où la police et les gardes-faune se sont résolus à l’abattre. Charles Garcia

Le sort du jeune cerf abattu au cimetière de Châtelaine, où il s’était égaré, a ému beaucoup de Genevois. Certains pensent qu’on aurait pu éviter de le tuer, par exemple en l’escortant jusque sur les bords du Rhône, où ils affirment que l’animal vivait (lire notre édition du 26 février). Selon des riverains, il y aurait même toute une famille de cerfs qui se serait établie dans ce cordon boisé longeant le fleuve aux alentours du pont Butin, et cela depuis des années.

Au-delà de la polémique sur l’action des gardes de l’environnement – dont la Fédération des sociétés de pêche genevoises (FSPG) a pris la défense –, nous avons voulu savoir s’il est effectivement possible qu’une harde vive à demeure dans ce périmètre de verdure relativement restreint, situé à deux pas de la ville et très fréquenté toute l’année par les promeneurs et leurs chiens, et en été aussi par les baigneurs, pique-niqueurs et autres fêtards.