Licence exclusive – Le jeu FIFA 2022 sera-t-il le dernier du nom? Après trente ans de règne, ce mastodonte du jeu vidéo pourrait changer de nom faute d’un nouvel accord entre son éditeur EA Sports et la FIFA. Olivier Wurlod

EA/FIFA 22

Une semaine après le lancement de FIFA 2022 au début d’octobre, EA Sports avait de quoi être ravi. Son jeu se plaçait en tête des ventes toutes plateformes confondues (PC et consoles) et s’octroyait même le luxe de battre de nouveaux records avec un total de 9,1 millions de joueurs et 460 millions de rencontres disputées sur l’ensemble des plateformes.