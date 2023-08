Les lieux de sport en plein air (2/5) – Le jeu de boules a la cote aux Cropettes La pétanque est un sport qui se pratique toute l’année à Genève mais, durant l’été, il connaît un engouement particulier. Reportage. Judith Monfrini

Genève, le 10 août 2023. La pétanque, parc des Cropettes. Renato, Cyril et Khalil. LAURENT GUIRAUD

Ils sont une dizaine de boulistes, en cette fin d’après-midi, à se partager les terrains du boulodrome des Cropettes, situé dans le parc du quartier des Grottes, derrière la gare. Parmi eux, Khalil, qui travaille aux Transports publics genevois. Il habite Cointrin et, tous les jours, dès 16 heures, il retrouve ses amis pour «jeter quelques boules», comme il dit.

Le joueur est licencié de la Fédération suisse de pétanque et il a participé à des concours nationaux et internationaux. Le 2 septembre prochain, il disputera un match à Meyrin dans le cadre du championnat suisse, lors d’un «tête-à-tête» contre un autre joueur. À Genève, ils sont environ 500 à être licenciés, c’est-à-dire affiliés à un club.

Doublette, triplette ou solo

Ce jour-là, aux Cropettes, Khalil est «en doublette» avec Cyril. Tous deux affrontent Luciano et Cédric. Khalil adore «ce cadre superbe au milieu des arbres». La vingtaine de terrains du boulodrome bénéficient de l’ombrage de deux platanes centenaires et d’un marronnier. «En hiver, nous sommes confinés à l’intérieur, à Vernier, à Meyrin, au Grand-Saconnex ou au centre sportif de la Queue-d’Arve, et c’est moins agréable», note le joueur.

Le match suit son cours. Le score est de 6 à 5 pour l’équipe de Khalil et Cyril. La première équipe qui obtient treize points a gagné. Khalil se concentre. Il tire et fait un carton! En deux coups, il éloigne toutes les boules de ses adversaires et se place tout près du cochonnet (ou bouchon), marquant le point pour son camp.

Cyril, son coéquipier, est cuisinier pour un traiteur d’une grande chaîne d’alimentation. La pétanque est une passion, mais elle lui permet aussi de «détendre son bras gauche». Une blessure lui a ôté une partie de sa mobilité, ce qui ne l’empêche pas de marquer un point lui aussi, en pointant, justement.

Genève, le 10 août 2023. La pétanque, parc des Cropettes. LAURENT GUIRAUD

Plus loin, Damien s’entraîne tout seul. Cet ostéopathe habite Carouge, mais il vient aux Grottes parce que «les copains sont en vacances». Il y a près de quinze ans, il a participé à un tournoi déguisé organisé par des amis à Confignon, et c’est à cette occasion qu’il a vraiment accroché. «J’ai eu la chance de gagner lors de ma première participation, puis je suis devenu addict: je me suis entraîné jour et nuit.»

Depuis un an, il participe à une compétition interentreprises à la Queue d’Arve, en triplette (trois joueurs par équipe). La pétanque lui permet de se vider la tête: «On se concentre et on oublie tout.»

«Chaque semaine, nous accueillons environ 200 élèves des quatre écoles du quartier pour une formation découverte.» Serge Bourcart, président de l’association Collectif des Grottes et pétanque

Le boulodrome des Cropettes a vu le jour dans les années 50, sous l’impulsion d’ouvriers italiens. Depuis 2019, l’association Collectif des Grottes et pétanque, qui compte une cinquantaine de membres, se charge de son entretien. Elle tend à rendre ce sport plus populaire.

«Chaque semaine, nous accueillons environ 200 élèves des quatre écoles du quartier pour une formation découverte, explique Serge Bourcart, son président. Nous organisons également un concours de pétanque en fin d’année.» Ces deux dernières années, lors de concours, le collectif a reçu plusieurs champions du monde, de France et de Suisse.

Genève, le 10 août 2023. La pétanque, parc des Cropettes. De g. à dr. et de haut en bas. Renato, Khalil, Serge Bourcart, Damien, Luciano, Cédric et Cyril. LAURENT GUIRAUD

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.