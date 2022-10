De Grozny à Marioupol – Le jeu dangereux du tonitruant Ramzan Kadyrov Celui qui se présente comme le «meilleur fantassin de Poutine» a des raisons de craindre la tournure des événements en Ukraine. Alain Barluet - «Le Figaro»

«Pour Kadyrov, la participation à l’opération en Ukraine, c’est de la publicité personnelle», relève le politologue russe Konstantin Kalatchev. AP

On l’a aperçu au Kremlin, les yeux brillants de larmes, lors de la cérémonie d’annexion par la Russie de quatre régions ukrainiennes. On l’a vu la semaine dernière à Grozny, sa capitale, recevoir avec fierté le diplôme de «personnalité la plus sanctionnée au monde» délivré par le «livre russe des records», sorte de Guinness Book à la sauce Stroganoff.