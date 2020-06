Déconfinement – Le Jet d’eau trône à nouveau sur la rade Signe d’une sortie de crise, les autorités ont rallumé le Jet d’eau, mis à l’arrêt depuis le 20 mars. Il sera illuminé en bleu en soirée. Théo Allegrezza

Vidéo Georges Cabrera

Le revoilà! Après douze semaines d’une hibernation forcée, le Jet d’eau trône à nouveau au cœur la rade de Genève. L’événement, suivi par plusieurs centaines de curieux sur place, s’est produit à 16 h 10 précises, accompagné par un extrait de «L’été» des «Quatre saisons» de Vivaldi, interprété par le virtuose Fabrizio von Arx et son stradivarius. On avouera à ce moment-là un léger frisson, vite dissipé par un bateau de la CGN qui passait par là et salua, bruyamment comme il se doit, le retour de ce haut (140 mètres) symbole genevois.