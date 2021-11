Emblème genevois – Le Jet d’eau est à l’arrêt pour son entretien annuel Cela va durer un mois. En plus des habituels travaux de maintenance, l’une des deux pompes doit être changée. Antoine Grosjean

Révision par les SIG de la machinerie du Jet d’eau. Photo: Laurent Guiraud. TDG

S’ils ont le courage d’affronter le frimas automnal, les touristes qui espéraient faire des selfies devant l’emblème genevois vont être déçus. À partir de ce lundi, le Jet d’eau est à l’arrêt durant un mois, pour sa traditionnelle pause annuelle de maintenance. Mais cette année, celle-ci va durer un peu plus longtemps que d’ordinaire.

En effet, en plus des habituels travaux d’entretien, il s’agit de réviser l’une des deux motopompes qui projettent l’eau à 140 mètres de hauteur, la «Salève». Un service auquel les Services industriels de Genève (SIG), propriétaires du Jet d’eau, procèdent tous les cinq ans. «Par ailleurs, nous en profiterons pour effectuer une rénovation des grilles et des batardeaux qui servent de filtre et d’étanchéité du puisard», précise la porte-parole des SIG, Laetitia Perrin.

Les dates de la maintenance sont fixées en étroite collaboration avec Genève Tourisme, pendant la période où les touristes se font le plus rares à Genève. Car ceux-ci harcèlent de questions et de remarques agacées les employés de Genève Tourisme chaque fois que le Jet d’eau est arrêté, que ce soit pour son entretien ou pour des raisons météorologiques. Il s’agit aussi d’éviter de devoir réaliser ces travaux dans des conditions hivernales.

Historiquement, le Jet d’eau était arrêté de novembre à mars, mais depuis 2003, il fonctionne à l’année. Hors périodes d’entretien, on le ferme seulement quand le vent souffle trop fort et dans la mauvaise direction – afin d’éviter de déverser des trombes d’eau sur les quais, le Jardin anglais ou les bateaux de plaisance amarrés dans le port – ou quand le mercure descend en dessous de 2 degrés, car les embruns risquent alors de geler et de faire pleuvoir des glaçons.

Au printemps 2020, lors de la période de semi-confinement, il avait été mis à l’arrêt pendant quatre-vingt-trois jours, pour protéger les retraités des SIG qui assurent sa mise en marche quotidienne, notamment en limitant leurs déplacements.

Le Jet d’eau sera réactivé le 2 décembre. Pendant tout l’hiver, il fonctionnera de 10 h à 16 h (voire 22 h 30 en cas d’illuminations spéciales).

Le Jet d’eau en chiffres Afficher plus En fonction dans la rade de Genève depuis 1891, le Jet d’eau s’élève à 140 mètres de hauteur. Deux puissantes motopompes – la «Salève» et la «Jura» – pesant au total plus de 16 tonnes et atteignant une puissance de près de 1000 kilowatts, projettent 500 litres d’eau par seconde à une vitesse de 200 km/h. Des millions de minuscules bulles d’air assurent l’aspect neigeux du Jet d’eau afin qu’il soit visible en tout temps, même sur un ciel laiteux. Elles sont injectées dans l’eau par une buse spéciale, qui donne aussi sa forme au panache. AGN

