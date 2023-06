Entrée libre au Montreux Jazz – Le jazz n’est pas mort, il est gratuit au Memphis La musique consubstantielle au festival n’a pas disparu: le club créé en 2022 se focalise sur une nouvelle génération de musiciens. Sélection. Boris Senff

L’offre gratuite du Montreux Jazz n’a jamais été aussi pléthorique: Lisztomania, Super Bock Stage, Ipanema, Terrasse Ibis Music, El Mundo… N’en jetez plus! Les scènes et clubs qui accueillent chaque soir du festival plusieurs artistes cumulent quelque 400 prestations pour l’édition 2023, l’offre gratuite la plus touffue de l’histoire du festival. Un lieu se distingue toutefois. Au cœur de la Lake House (qui comprend encore La Coupole, le Cinéma et la Bibliothèque), le Memphis garde le flambeau du jazz allumé avec une programmation de jeunes pousses d’excellente qualité et la promesse de quelques jams enflammées. Sélection de quatre soirées de premier plan.

Mansur Brown, sa 1er juillet (21 h)

La scène anglaise fait beaucoup parler d’elle avec son renouveau d’un jazz aussi décomplexé qu’hybridé. Au sein de cette famille florissante, il faut compter avec Mansur Brown, guitariste à la guitare véloce, filant parfois dans des nuits cinématographiques, mais aussi très à l’aise dans des registres lunaires où méditation se confond avec réverbération.

Mathis Picard Trio, ve 7 juillet (21 h)

D’origine française et malgache, Mathis Picard rayonne depuis New York. Cet élève de Kenny Barron possède une façon bien à lui de concilier découpe rythmique claire et accents mélodiques joueurs. Une approche moderne qui puise dans le lexique d’un art ancien du clavier. Très à l’aise en solo, comme le démontrait en 2022 son «Live at the Blue Llama», le pianiste revient à Montreux en trio.

Julie Campiche Quartet, sa 8 juillet (21 h)

Les artistes établis en Suisse ne manquent pas au Memphis (Gauthier Toux, Elina Duni…), mais Julie Campiche, forte d’un récent et très beau deuxième album, «You Matter», mérite en ce moment une attention particulière tant la harpiste genevoise a su créer des voies fascinantes entre expérimentation et darkjazz pour s’inventer un univers singulier. Une soirée à la poésie nocturne ouverte par la chanteuse Naima Joris (20 h).

Takuya Kuroda, di 9 juillet (20 h)

Depuis son premier album sur le label Blue Note, un «Rising Son» produit par son ami le chanteur José James, le trompettiste Takuya Kuroda ne fait que confirmer l’inventivité que lui ouvre un talent certain pour les phrasés élancés mais versatiles, rutilant de recompositions incessantes. Le musicien de Kobe, mais adopté par la Grande Pomme, vient encore de sortir un «Midnight Crisp» de très belle facture.

Boris Senff travaille en rubrique culturelle depuis 1995. Il écrit sur la musique, la photographie, le théâtre, le cinéma, la littérature, l'architecture, les beaux-arts. Plus d'infos @Sibernoff

