Parfumerie de luxe – Le jasmin, ce petit bonheur qui met Paris en émoi Guerlain lance son nouveau parfum en collaboration avec Maison Matisse lors d’une soirée aussi arty que sexy. Carole Kittner

L’actrice Philippine Leroy-Beaulieu et la PDG de Guerlain, Véronique Courtois, au Centre Pompidou. GERMAN LARKIN, COURTESY OF GUERLAIN

Jasmin Bonheur. Rien que le nom de la nouvelle fragrance de la collection L’Art & La Matière de Guerlain est enchanteur. C’est le tout premier jasmin à rejoindre la famille. Et pas n’importe lequel. Lorsque Delphine Jelk, parfumeuse et créatrice du dernier-né, nous accueille chez Guerlain, dans son laboratoire niché sur les toits de Paris, elle nous raconte cette aventure en nous enivrant d’effluves et d’histoires exotiques.

«Le jasmin est très difficile à traduire en parfum. Je me suis d’ailleurs mariée avec un bouquet de jasmin dans les mains, mais l’odeur de l’huile ne ressemble pas à celui de la fleur», explique-t-elle d’emblée. La parfumeuse associe le jasmin grandiflorum «connu pour ses notes puissantes et fruitées», qui provient de Grasse, de Calabre et d’Inde, au jasmin sambas indien «plus sensuel et solaire, qui se rapproche de la fleur d’oranger».

Les teintes et notes joyeuses de Jasmin Bonheur ont été inspirées par les éclatantes couleurs de la palette d’Henri Matisse. Raison pour laquelle le rapprochement avec Maison Matisse, fondée par un des arrière-petits-fils du peintre, était évident. Une collaboration artistique donc, pour une édition de pièces d’exception produites en 14 exemplaires peints directement sur le fameux flacon aux abeilles. Mais aussi une collection limitée dont la plaque du bouchon réalisée en céramique est inspirée de la fameuse gouache de Matisse, «Les Mille et une Nuits» de 1950. Après ce bain de senteurs, la suite logique de cette journée de lancement nous emmène ​au Centre Pompidou, pourtant normalement fermé ce jour-là.

Visite très privée

Déambuler dans les salles de Beaubourg vide est un privilège rare et réservé aux invités de la Maison Guerlain, proche du monde de l’art depuis sa création en 1828. Ici, dans un petit salon spécialement aménagé pour l’occasion, Thierry Wasser, le maître parfumeur de la maison, nous explique que «pour cette création, un jasmin idéal a été composé. Il regroupe trois précieuses origines dont un rarissime jasmin de Calabre, replanté exclusivement pour Guerlain à l’endroit exact où il fleurissait il y a plus de quarante ans.»

Car si Jasmin Bonheur était une œuvre d’art, ce serait sûrement un Matisse. Lui qui aimait tant le Sud, sa lumière, ses odeurs. D’ailleurs, c’est exactement ce à quoi invite le dîner immersif et la soirée organisée conjointement par Guerlain Paris et Maison Matisse au Georges, le restaurant perché sur le Centre Pompidou. Là, où un étage plus bas dorment deux sublimes huiles sur toile du maître du fauvisme.

Antoine Arnault et son épouse, Natalia Vodianova, visage de Guerlain. GERMAN LARKIN, COURTESY OF GUERLAIN

Soirée très VIP

Des fleurs par milliers. Des nuances de bleu, de rose et des tenues aussi chics qu’extravagantes. Ce soir, les femmes rivalisent d’élégance et d’audace. La sculpturale actrice Philippine Leroy-Beaulieu, qui campe Sylvie Grateau, la directrice d’agence sévère dans «Emily in Paris», prend la pose auprès de Véronique Courtois, PDG de Guerlain. Avant d’échanger avec le délicieux Nicolas Maury, que l’on a pu découvrir dans la série «10%» et bientôt aux Docks à Lausanne, où il chantera de sa voix d’ange.

L’apparition d’Antoine Arnault et de sa sublime épouse et égérie de la marque, Natalia Vodianova, n’est pas non plus passée inaperçue. à table, on retrouve sa place grâce au menu arborant une signature Maison Matisse bien sûr, mais aussi grâce au flacon de Jasmin Bonheur personnalisé de notre prénom. Comble du chic.

En effet, dans une des alcôves d’aluminium et de couleur du restaurant conçu par les deux architectes Jakob et Mac Farlane, on grave les bouteilles, on découvre les pièces d’exception et la collection L’Art et La Matière, avant de siroter une coupe de champagne avec l’influenceuse française Camille Charriere ou l’italienne Giulia Valentina. Mais n’est-ce pas Rebecca Mader, qui jouait Simone Weil jeune dans le dernier biopic qui lui est consacré? Si! Alors, qu’on se le dise, la Maison Guerlain a su nous envoûter avec Jasmin Bonheur!

Atelier de personnalisation des flacons Jasmin Bonheur dans une des alcôves du Georges. GERMAN LARKIN, COURTESY OF GUERLAIN

