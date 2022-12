Cuisine moderne – Le jardinier, une table bistronomique comme à New York et Miami Alain Verzeroli, disciple de Joël Robuchon, a développé un concept bistronomique qu’il a implanté à l’hôtel Woodward à Genève après avoir gagné une étoile Michelin aux États-Unis Alain Giroud

Ce risotto de chou-fleur, à la présentation délicate, est un ravissement pour les papilles.

Le Jardinier est un concept de restaurant créé par le chef Alain Verzeroli. Ce disciple de Joël Robuchon l’a lancé à New York et à Miami. Après ces deux réussites américaines (une étoile Michelin à New York), Le Jardinier s’est aussi installé à Genève dans le nouveau palace du quai Wilson, The Woodward. Il est géré par le chef exécutif de l’hôtel, Olivier Jean, qui est surtout attaché à l’Atelier Robuchon. Cette seconde table offre un décor végétal, lumineux et élégant et une carte bistronomique où les légumes jouent souvent les premiers rôles.