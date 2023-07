Dans mon potager (5/5) – Le jardin expérimental d’un trio avec les pieds sur terre Les trois amis Nathanaël Verrey, Kevin Duriaux et Vanessa Urben font vivre 1500 m² en permaculture à Collonge-Bellerive. Fedele Mendicino

Vanessa Urben, Nathanël Verrey et Kevin Duriaux cultivent 1500 m 2 en permaculture à Collonge-Bellerive. LAURENT GUIRAUD/TAMEDIA

Gare aux apparences en s’approchant du jardin de Nathanaël Verrey, Kevin Duriaux et Vanessa Urben situé au milieu des vignes et des champs de blé à Collonge-Bellerive. Ce potager de 1500 m² donne une impression initiale de capharnaüm tant la verdure y a pris le pouvoir. Le style alternatif et ébouriffé du trio laisse à penser qu’il s’agit de doux rêveurs en quête de paradis perdus. Il n’en est rien.