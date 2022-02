Nomination – Le Jardin botanique tient son nouveau directeur Le biologiste Nicola Schoenenberger succédera en juin à Pierre-André Loizeau à la tête de l’institution genevoise. Lorraine Fasler

Nicola Schoenenberger fut durant sept ans conservateur de botanique au Musée cantonal d’histoire naturelle de Lugano. VILLE DE GENEVE

Nicola Schoenenberger dirigera à partir du 1er juin les Conservatoire et Jardin botaniques de Genève (CJBG), nommé par le Conseil administratif de la Ville de Genève. Titulaire d’un doctorat en sciences naturelles de l’Université de Neuchâtel (botanique, génétique des plantes), il est spécialisé en botanique évolutive, écologie végétale et physiologie végétale, précise le communiqué qui a annoncé sa désignation jeudi.

Âgé de 46 ans, le biologiste dirigeait depuis 2018 la Fondation Innovabridge, spécialisée dans le conseil, engagée dans le développement et la coopération internationale. Auparavant, il fut conservateur de botanique au Musée cantonal d’histoire naturelle de Lugano pendant sept ans.

Cette nouvelle mission professionnelle signe toutefois la fin de son implication dans la politique cantonale pour celui qui était jusque-là le chef de groupe des Verts au Grand Conseil tessinois. «Oui, je quitte la politique. Non pas parce que je me suis fatigué, mais pour suivre ma plus grande passion, la botanique. J’espère que ce n’est pas un adieu mais un au revoir», écrivait-il jeudi sur son compte Facebook.

Nicola Schoenenberger succédera le 1er juin 2022 à Pierre-André Loizeau qui partira à la retraite après avoir été à la tête des Conservatoire et Jardin botaniques de Genève durant seize ans.

Lorraine Fasler est journaliste à la Tribune de Genève depuis 2018. Auparavant, elle a travaillé pour RTS info. Elle est titulaire d'un master de l’Académie des médias et du journalisme de l’Université de Neuchâtel. Plus d'infos @LorraineFasler

