Espace public – Le Jardin anglais ressemble à un vaste champ de patates L’emprise du marché de Noël a laissé des traces au sol. L’herbe a disparu, les camions de transport ont labouré la terre. Avant le printemps, rien ne poussera. Parc sinistré. Thierry Mertenat

Genève, le 17 janvier 2023. Le Jardin anglais porte mal son nom. Il a perdu ses pelouses. LAURENT GUIRAUD

C’est bien sûr encore un peu tôt pour planter les pommes de terre, mais c’est tentant. À l’œil, la terre paraît comme ameublie, les sillons sont déjà tracés; on sort le buttoir, on creuse à 10 cm de profondeur et voici le Jardin anglais transformé en potager.

Il en prend le chemin. La visite en janvier rappelle un peu cette époque ancienne où les parcs publics étaient convertis en zones cultivables. Le Monument national, situé à côté de l’Horloge fleurie, se souvient de la chose, le fameux plan Wahlen et son programme d’autosuffisance alimentaire de 1940.

Nous sommes en 2023, le marché de Noël a occupé l’espace pendant plus de huit semaines, entre novembre et décembre, temps de montage et démontage compris. Du festif, pas du belliqueux, mais le dommage à la propriété se vérifie dans les grandes largeurs.

Du vert au brun

Il suffit d’emprunter la promenade principale en direction du quai Marchand. Sur une distance de 100 mètres, à fleur de cheminement bitumineux, la couleur a complètement changé. Elle était vert tendre, elle est aujourd’hui marron foncé.

Les gros transporteurs n’avaient pas exactement le gabarit adapté aux promenades pédestres du Jardin anglais. LAURENT GUIRAUD

Les brins ont disparu, mangés par les planchers provisoires, les chalets, les spots de toutes sortes à la gloire du barbu, sans compter bien sûr les quelque 400’000 visiteurs – chiffre officiel – qui sont venus faire la fête dans les allées de ce village de montagne au bord du lac.

«La pression a été forte, la météo très humide n’a pas arrangé les choses, résume Anna Vaucher, la porte-parole du Département municipal des finances, de l’environnement et du logement. Le terrain est particulièrement endommagé. Les pelouses devront être refaites, mais pas avant la mi-avril, période au cours de laquelle doivent être plantés les semis.»

Après le retrait des planchers en bois du marché de Noël. LAURENT GUIRAUD

Il s’agira donc, au printemps, de scarifier la terre piétinée pour lui permettre de se relever et de respirer à nouveau. Bref de remuer le sol en le décompactant mètre par mètre. Seule bonne nouvelle dans ce sévère état des lieux hivernal: «Les gazons repartiront tout seuls aux Bastions», ajoute la conseillère personnelle d’Alfonso Gomez.

Des touffes d’herbe comme des cheveux sur une calvitie. Laurent Guiraud

Au Jardin anglais, en revanche, retour obligé aux soins intensifs, en misant sur une guérison promise pour la fin du printemps ou le début de l’été. Une demi-année, quoi. On exagère? Non, on se souvient des panneaux plantés par les jardiniers en 2015, à la suite des Fêtes de Genève qui se terminaient à mi-août.

Citation: «La Ville de Genève procède à la réfection des pelouses de la rade. Cet espace est clôturé afin de permettre une croissance rapide du gazon. Fin des travaux, début novembre, sous réserve d’une météo favorable.»

Huis clos annoncé

Le calendrier actuel est moins favorable. On perd deux mois. Le Jardin anglais restera dans son jus en friche jusqu’à Pâques. Puis, il poussera à huis clos, flanqué de clôtures à 1,20 m du sol, histoire de prévenir les intrusions humaines. Quand on retirera les palissades, il sera temps de laisser entrer les camions-restaurants (food trucks) qui tiennent habituellement festival en juin et septembre. «Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes pour 2023», précise le site de la manifestation.

En ce moment, sur la terre gorgée d’eau, les marques des gros transporteurs qui ont mordu l’herbe en repartant fin décembre avec le mobilier préfabriqué du marché de Noël. Sous l’herbe, le système d’arrosage automatique du site a dû vibrer de peur.

Le Monument national, auquel on accède en évitant les pelouses. LAURENT GUIRAUD

Sa révision figure également dans la note finale. Elle promet d’être salée. Tant qu’à faire, on pourrait rajouter le prix de quelques écriteaux joliment tournés à l’attention des touristes; lesquels découvrent, sans comprendre, ce vaste champ de patates au pied d’arbres remarquables.

Carte de visite

L’ensemble dissocié fait le bonheur des réseaux sociaux. Mais pas des jardiniers municipaux qui, une fois de plus, se passeraient bien d’une pareille carte de visite. Leur magistrat avait promis de combattre la surexploitation festive de nos parcs publics. Il pensait surtout aux Bastions.

Il va devoir se pencher aussi sur le riche calendrier du Jardin anglais. Si le festival culinaire de mi-juin a lieu au même endroit qu’en 2022, c’est 50’000 personnes qui pique-niqueront en trois jours sur les pelouses luxueusement restaurées de la rade.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.