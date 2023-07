Espace public à Genève – Le Jardin anglais repousse à vue d’œil et fait à nouveau honneur à son nom La remise en état des pelouses va bon train. Arrosage et tonte parachèvent le travail de restauration. Thierry Mertenat

Genève, le 11 juillet 2023. Une tonte à l’anglaise dans le premier jardin public de la rade. BASTIEN GALLAY

En retrouvant ses pelouses, le premier parc de la rade a retrouvé son nom. Jardin anglais, il s’appelle, et ce titre, usurpé jusqu’à la fin du printemps, est à nouveau largement mérité. Ses gazons, au rendu très British, sont même plus verts que ceux de Wimbledon, en deuxième semaine du tournoi de tennis sur herbe.

À cet endroit, au bord du lac, aucun sport de plein air n’est pour l’heure praticable, hormis le travail, tout en finesse, des jardiniers; on admire en passant le toucher d’arrosoir, ciblant des zones qui ne sont accessibles qu’à pied, notamment autour de l’Horloge fleurie et du Monument national. Un petit véhicule électrique, baptisé Goupil, achemine l’eau dans sa cuve.

Des pelouses refaites à neuf, profitant d’un arrosage automatique aux heures où le soleil est absent. BASTIEN GALLAY

L’arroseur qui en descend est une arroseuse, elle tient son jet à main équipé d’un pommeau de douche imitant l’eau de pluie, histoire de ne pas malmener les surfaces en reconstruction. Joli geste. Le rendu général est gratifiant pour les professionnels de l’entretien, lequel entretien courant s’apparente ici davantage à de la restauration lourde.

«Il a fallu commencer par décompacter la terre en profondeur pour lui permettre de respirer à nouveau.» Jean-Gabriel Brunet, directeur du SEVE

«On a dû refaire un labour sur 10 à 15 centimètres de profondeur, confirme le directeur du Service des espaces verts (SEVE), Jean-Gabriel Brunet. Il a fallu commencer par décompacter la terre pour lui donner de l’air et lui permettre de respirer à nouveau.»

Les manifestations populaires, les mises en quarantaine répétées, entre marché de Noël et Village Marathon, n’ont pas facilité son retour en forme printanier. Et ce, malgré la délocalisation bienvenue (et réussie) du food truck festival sur la plaine de Plainpalais.

Les pelouses restaurées resteront interdites au public jusqu’à fin août. BASTIEN GALLAY

Les jardiniers piaffaient, ils ont enfin pu investir leur terrain de jeux favori et mettre leur savoir-faire au service du parc. Avant d’enclencher, à des heures que l’on taira, l’arrosage automatique. La Perle du Lac et le parc La Grange en sont également dotés, les buses sortent de terre comme le museau d’une taupe. Les amateurs de foot savent cela, mais le ballon ne roule pas au Jardin anglais.

L’herbe a encore besoin de pousser à huis clos, sans être foulée ni piétinée. «Comptez trois mois après le début de la campagne d’ensemencement», résume M. Brunet, avant de préciser: «Les clôtures seront retirées fin août début septembre.» On patientera dans le respect. Le dispositif adopté n’est pas laid, le maillage est suffisamment gros pour laisser passer les rafales de bise, la couleur verte ramène à la nature que l’on soigne.

Bref, le Jardin anglais se visite pour l’été comme on se balade au milieu de jolies parcelles végétalisées. Chacune d’elles met en valeur les arbres remarquables, en âge et en taille, tout en nous invitant à mieux les apprécier à distance raisonnable.

Pique-nique sur l’herbe du Jardin anglais. Certains secteurs restent accessibles au public. BASTIEN GALLAY

Enfin, pour les amoureux pressés, certaines pelouses restent accessibles, en particulier dans le secteur débouchant sur le quai Gustave-Ador. Ils y sont déjà, d’ailleurs, couchés dans l’herbe à l’heure de la sieste. C’est courageux. Torride, le baiser sous canicule.

Une spectaculaire métamorphose au ras du sol verdoyant. BASTIEN GALLAY

