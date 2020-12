Nouvelle résidence – Le Japonais Kengo Kuma loge 700 étudiants L’architecte de renom a été choisi par l’IHEID pour réaliser la nouvelle résidence qui domine le quartier international. Christian Bernet

La résidence pour étudiants du Grand-Morillon, encore en chantier. La façade est composée des volets pliables de chaque studio, qui s’ouvriront au gré de l’utilisation de chaque habitant. Steeve Iuncker-Gomez

Une grande masse blanche, compacte, aux parois lisses trouées de rares aspérités. Elle surplombe la route de Ferney, tout au sommet de la crête, et domine le quartier international. Cette soudaine apparition, entre les arbres sans feuilles et sous le ciel gris hivernal, est intrigante. On hésite entre l’iceberg décroché de sa banquise et la forteresse inexpugnable. C’est pourtant plutôt une ruche qui devrait s’installer ici. Il s’agit de la nouvelle résidence pour les étudiants de l’Institut des hautes études internationales et du développement (IHEID).