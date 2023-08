Commémorations à Hiroshima – Le Japon dénonce les menaces nucléaires russes Dimanche 6 août, le Japon commémorait le 78e anniversaire du bombardement atomique d’Hiroshima par les États-Unis.

Le maire d’Hiroshima, Kazumi Matsui (à droite), et des représentants des familles endeuillées inscrivent la liste des victimes de la bombe atomique sur le cénotaphe lors d’une cérémonie marquant le 78e anniversaire de la première attaque atomique au monde, au parc du mémorial de la paix à Hiroshima, le 6 août 2023. JIJI PRESS/AFP

Le premier ministre japonais a dénoncé dimanche les menaces russes de recourir à ses armes nucléaires. Le Japon a commémoré le même jour le 78e anniversaire du bombardement atomique d’Hiroshima par les États-Unis d’Amérique.

Environ 140 000 personnes sont mortes à Hiroshima le 6 août 1945 et 74 000 autres dans le bombardement atomique de Nagasaki trois jours plus tard à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

«La dévastation causée par les armes nucléaires à Hiroshima et Nagasaki ne peut jamais se répéter», a déclaré le premier ministre Fumio Kishida lors d’une cérémonie à Hiroshima. «Le Japon, seule nation à avoir subi des bombardements atomiques pendant la guerre, poursuivra ses efforts en vue d’un monde dénucléarisé», a fait valoir Fumio Kishida dont la famille est originaire d’Hiroshima.

«Le chemin vers cet objectif devient de plus en plus difficile en raison des divisions croissantes au sein de la communauté internationale sur le désarmement nucléaire et la menace nucléaire de la Russie», a-t-il déploré.

Un monde dénucléarisé

«Compte tenu de cette situation, il est d’autant plus important de redonner un élan international à la réalisation d’un monde dénucléarisé», a-t-il souligné.

Ses commentaires font écho à ceux du secrétaire général de l’ONU, António Guterres, publiés dans un communiqué à l’occasion de ces commémorations. Le Portugais dit regretter que «certains pays agitent de nouveau le sabre nucléaire de manière imprudente, menaçant d’utiliser ces outils d’anéantissement».

«Face à ces menaces, la communauté mondiale doit parler d’une seule voix. Tout recours aux armes nucléaires est inacceptable», a ajouté António Guterres.

Lors de la cérémonie, des milliers de personnes, dont des survivants, des parents, des proches ainsi que des dignitaires étrangers venus de 111 pays (un record), ont prié pour les victimes tuées ou blessées dans le bombardement et appelé à la paix dans le monde.

Pour la deuxième année d’affilée, Hiroshima n’a invité ni la Russie ni la Biélorussie à assister à la cérémonie en raison de la guerre en Ukraine.

ATS

