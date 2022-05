Performance radicale – Le hula-hoop en costume d’Adam Les danseurs Marie-Caroline Hominal et François Chaignaud ont repris «Duchesses», leur endurant duo créé en 2009, ce jeudi au Musée d’art et d’histoire. Katia Berger

François Chaignaud et Marie-Caroline Hominal ont balancé leur formidable «Duchesses» de 2009, ce jeudi soir au MAH. CLIVE JENKINS

À l’étage du MAH, à mi-distance des monumentales sculptures de James Vibert, deux corps nus se tiennent debout sur leur socle de bois. Corps glabre, peau marmoréenne, chevelure angélique, on dirait Adam et Ève échappés d’une toile de la Renaissance. L’homme et la femme ne se contentent pas de prendre les poses de la statuaire antique: ils font du hula-hoop. Oui, à poil. Trente-quatre minutes durant, montre en main, ils oscillent du bassin sous le regard hypnotisé d’une cinquantaine de spectateurs assis en tailleur sur un coussin au sol.

Cruel érotisme

Au début, forcément, vous ne quittez pas des yeux leurs parties génitales – épilation, mouvements circulaires, perspectives inédites –, c’est la pudibonderie judéo-chrétienne qui veut cela. En parallèle, vous vous montrez attentifs aux citations artistiques des postures qu’ils enchaînent tout en faisant tournicoter leurs cerceaux sur leurs hanches. Peu à peu, aiguillonnés par la concentration, l’acharnement et l’endurance des interprètes qui soulignent l’allusion, vous mesurez la portée allégorique de l’exercice. Au-delà d’un acte sexuel en distanciel, vous lisez dans le constant va-et-vient pubien la quête effrénée, solitaire et mécanique de la jouissance: cruel érotisme. Essoufflés, la taille rougie, les danseurs païens s’enroulent alors dans un paréo, et saluent.

Prouesse ludique

À l’origine de cette prouesse philosophico-ludique mystérieusement intitulée «Duchesses», créée à Berlin en 2009 et brièvement révélée au bout du lac deux ans plus tard, la Genevoise Marie-Caroline Hominal et le Français François Chaignaud, tous deux bien connus des amateurs de danse contemporaine et de performances radicales pour tenir régulièrement l’affiche de l’ADC, de La Bâtie ou d’Antigel. La première fait actuellement l’objet d’un focus dans notre ville: après la diffusion la semaine passée de deux de ses pièces récentes au Pavillon de la place Sturm, on verra encore son «Cirque Astéroïde» de 2020 la semaine prochaine, dans le cadre de la Fête de la danse.

