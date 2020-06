La star du semi-confinement – Le hérisson mis en lumière par la pandémie de Covid-19 L’adorable petite bête à piquants fait du bien à la biodiversité de nos jardins. Du coup, l’adoption est à la mode. Mais gare: l’animal est farceur. Sébastien Jubin

Dans les haies, les tas de bois ou les feuilles, les hérissons sont idéaux pour la biodiversité. Getty Images/iStockphoto

«Il est évident que les gens ont adopté de nouveaux comportements et se sont reconnectés à la nature. Les perceptions sont également différentes: on entend les oiseaux chanter, les abeilles bourdonner, on se met à planter des trucs, la population va se promener. Pour beaucoup, tout cela est nouveau. Et certains de ces novices perturbent la nature!» Christina Meissner est responsable de SOS Hérissons, à Vernier (GE).