Hockey sur glace – Le HC La Chaux-de-Fonds veut redessiner la carte du hockey romand Le club du haut du canton de Neuchâtel, puissance du hockey suisse dans les années 60 et 70, vient frapper de manière inattendue aux portes de la National League. Cyrill Pasche

Tout sourit au HC La Chaux-de-Fonds, qui s’apprête à briguer la promotion en National League après avoir remporté son premier titre de champion de deuxième division depuis vingt-sept ans. KEYSTONE/Laurent Gillieron

Souvent placé, jamais gagnant ni vraiment très ambitieux. Vingt-sept années sans remporter quoi que ce soit. Plus de deux décennies à regarder les autres – Langenthal (3), Viège et Ajoie (2), Lausanne et Bienne (4) ainsi que Genève-Servette (1) – se répartir la majorité des titres de champion de deuxième division.