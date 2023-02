Hockey sur glace – Le HC La Chaux-de-Fonds ne s’interdit pas de rêver Un vent de renouveau souffle sur le club de tradition des Montagnes neuchâteloises. Le HCC peut valider sa première place dimanche contre Bâle lors de l’ultime match de la saison régulière de Swiss League. Le dernier titre de LNB remonte à 1996. Cyrill Pasche La Chaux-de-Fonds

Le HC La Chaux-de-Fonds s’est emparé de la première place de Swiss League et a dépassé la barre des 100 points. La ferveur est de retour dans la patinoire des Mélèzes. HC LA CHAUX-DE-FONDS

Le chemin qui mène à la patinoire des Mélèzes, depuis la gare de La Chaux-de-Fonds, offre une vue panoramique sur la grande piste de glace extérieure enneigée et le stade, recouvert d’un toit en 1969 pendant la période dorée du HCC (six titres nationaux entre 1968 et 1973). Ce cadre bucolique renvoie aux temps heureux de la deuxième division helvétique, appelée à l’époque Ligue nationale B. Une catégorie de jeu parsemée de derbies électriques entre le HC La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Bienne et Ajoie entre les années 1990 et 2000.