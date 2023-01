Hockey sur glace – Le HC Davos démet Christian Wohlwend de ses fonctions Le club grison de National League a mis fin à sa collaboration avec son entraîneur, avec effet immédiat. Ruben Steiger

Christian Wohlwend n’est plus l’entraîneur du HC Davos. KEYSTONE

Le HC Davos a réagi à sa Coupe Spengler décevante et sa saison en demi-teinte (7e de National League après 34 journées) en prenant la décision de retirer la première équipe, avec effet immédiat, à son entraîneur Christian Wohlwend, au terme d’une réunion qui a eu lieu mercredi matin.

Le technicien de 46 ans était arrivé à la bande en 2019, alors que Raeto Raffainer était directeur sportif, avec la lourde tâche de relancer l’équipe au terme du règne d’Arno Del Curto. Le premier exercice était réussi avec une troisième place finale, avant l’annulation des play-off en raison du Covid.

Ensuite, Davos a connu une élimination décevante contre Berne en 2021 au stade des préplayoff, ce qui n’a pas empêché Jan Alston, le nouveau directeur sportif, d’offrir une prolongation de contrat de deux ans à «Wohlwo».La campagne 2021/2022 a d’ailleurs permis à Davos de retrouver le dernier carré de National League pour la première fois depuis 2017.

En revanche, le HCD version Wohlwend n’a jamais brillé en Coupe Spengler, avec deux tournois ratés en 2019 et 2022. Quand on connaît l’importance de la compétition pour le club, on peut imaginer que le récent échec a fragilisé encore un peu plus la position de l’entraîneur.

Les assistants aux commandes

«Nous sommes d’avis que l’équipe a besoin d’autres impulsions et d’une nouvelle voix pour continuer à se développer. Afin d’initier ce développement dès maintenant, nous avons décidé de changer d’entraîneur de manière anticipée», a réagi Jan Alston, dans le communiqué du club.

L’intérim sera assuré jusqu’au terme de la saison par les assistants Waltteri Immonen et Glen Metropolit. Dino Wieser, l’ancien joueur intègre également le staff d’entraîneurs.



Ruben Steiger est journaliste stagiaire à l'agence Sport-Center depuis septembre 2021. Il y couvre principalement le hockey sur glace. Auparavant, il a obtenu un master HES en Business Administration. Plus d'infos @SteigerRuben

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.