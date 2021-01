Lettre du jour – Le Haut-Karabagh tout près d’ici? Opinion Courrier des lecteurs

Bernex, 28 janvier

Aux armes citoyens! Et si nos voisins savoyards qu’on avait pardonnés en leur accordant le statut de frontaliers étaient sur le point d’attaquer à nouveau les Genevois? 1602-2021, les siècles ont passé mais dans cette affaire profondément identitaire les mentalités auraient pu rester bornées. Ce qui n’est qu’une fiction au bout du lac se passe actuellement au Caucase. L’Azerbaïdjan s’acharne sur son voisin arménien avec férocité, rendant les Arméniens coupables des crimes qu’ils n’ont de cesse de commettre eux-mêmes. Si la Haute-Savoie faisait pareil, que dirions-nous? Grâce à la Julie mon journal préféré, porte-drapeau de la liberté d’expression, j’ai identifié dans la page Opinions du 14 janvier la menace qui plane sur nos têtes. Une troupe de négationnistes invisibles se tapit derrière leur porte-parole, une certaine Adilia Alieva, pianiste inconnue au bataillon des Conservatoires de musique de Genève. Voilà des hallebardiers du clavier qui marchent sur la cité en silence, probablement depuis longtemps car ils ne démordent pas d’une revanche. Le duc Charles-Emmanuel de Savoie serait né au bord de la mer Caspienne et dans la marmite ne bouillirait pas de l’huile mais du pétrole. L’enjeu est historique, culturel, territorial. Comme si Genève était savoyarde et que l’ennemi voulait récupérer ses terres, Calvin étant né à Chamonix et Henry Dunant à Annemasse. Les Organisations internationales sises à Genève auraient leurs racines dans la banlieue transfrontalière et le Concours international de musique de Genève devrait revenir à la Direction de SOCAR (State Oil Company of Azerbaijan Republic). Imaginons Annemasse comme un repère de propagandistes mazoutés jusqu’à la moelle, suppôts du lobbying azéri au bénéfice du savoir-faire des ingénieurs de Trump. Ce que la pianiste dénonce en en rendant les Arméniens responsables s’applique à tous les supplétifs de son haut commandement. Celui-ci projette des bombes à fragmentation et au phosphore blanc sur l’Artsakh, pendant qu’Adilia Alieva projette ses notes hideuses sur le bassin lémanique.

L’Arménie a commis des erreurs et les Arméniens ne sont pas au-dessus de tout soupçon mais ils ont à coeur de servir la dignité humaine.

Berdj Papazian