Aménagement – Le hameau, un petit bijou à préserver Il existe à Genève une vingtaine de ces villages miniatures. L’État veut mieux protéger ce patrimoine bâti. Xavier Lafargue

ln hameau Bourdigny-dessus, dans le canton de Genève. LAURENT GUIRAUD

Dans la famille des localités, je demande le hameau. De quoi parle-t-on? De têtes d’épingle sur la carte de la Suisse, des villages miniatures situés au beau milieu de la campagne. À Genève, il en existe encore vingt très exactement, répartis dans treize communes (voir l’infographie). Des petits bijoux où il fait bon vivre, et que le Canton entend préserver à long terme en favorisant une certaine évolution. C’est le but poursuivi par la création de zones dites «de hameaux». Le Conseil d’État vient d’ailleurs d’adopter à l’attention du Grand Conseil deux projets de loi visant à en créer deux nouvelles, à Monniaz et Sionnet. Ils ont été préavisés favorablement par les conseils municipaux des communes concernées, Jussy et Meinier.