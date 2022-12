Administration genevoise – Le guichet d’aide sociale laisse des usagers à la porte Des usagers regrettent la fermeture matinale de l’OCAS depuis l’arrivée du Covid. En parallèle, les appels téléphoniques ont augmenté de 35%. Laurence Bezaguet

La fréquentation de l’OCAS a chuté drastiquement, passant de 400 visiteurs par jour avant la pandémie à 100 environ actuellement. LUCIEN FORTUNATI

Retard dans le traitement des dossiers, portes closes le matin, mobbing et lacunes RH: des usagers et des employés de l’Office cantonal des assurances sociales (OCAS) dénoncent «un malaise» dans cette importante institution autonome de droit public qui compte environ 400 collaborateurs (le double d’il y a vingt ans). Un établissement qui, depuis dix ans, regroupe deux cultures d’entreprise - la caisse de compensation et l’AI - sur le même site «afin de favoriser un management de proximité».