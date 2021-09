Hockey sur glace – Le GSHC engage un défenseur finlandais Sami Vatanen s'est engagé avec les Aigles jusqu'à la fin de la saison. Le défenseur offensif a disputé 524 matches de NHL. Sport-Center

Sami Vatanen, ici avec le maillot de Dallas, a joué 524 rencontres de NHL. Getty Images via AFP

Genève-Servette tient son 5e renfort étranger. Les Aigles pourront compter sur Sami Vatanen jusqu'au terme du présent exercice. «Avec Henrik Tömmernes, nous possédons un duo de défenseurs étrangers exceptionnel», s'est réjoui Marc Gautshi, directeur sportif du GSHC.

Lors de sa carrière, le défenseur finlandais de 30 ans a disputé 524 matches de NHL, inscrivant 226 points dans la meilleure ligue du monde. Entre 2012 et 2021, Vatanen a porté les couleurs d’Anaheim, de New Jersey, de Carolina puis de Dallas. «La venue de Sami nous offre beaucoup de possibilités et de la stabilité. Il est capable de jouer dans toutes les phases de jeu et son grand talent offensif va beaucoup nous aider», a ajouté Marc Gautschi.

«Une chance»

Le Finlandais, qui a disputé la saison dernière avec les Devils puis avec les Stars, est un défenseur offensif complet et très mobile. Il a également remporté une médaille de bronze aux JO de Sotchi en 2014 avec son pays. Son impressionnant rendement offensif et sa rigueur défensive devraient faire de lui une des attractions du championnat, estime le club genevois. «C’est une chance pour le Genève-Servette de pouvoir compter dans ses rangs un joueur comme lui», conclut Gautschi.

Sami Vatanen arrivera ce lundi dans la Cité de Calvin et sera à disposition de ses entraîneurs dès ce week-end. Il portera le numéro 45. Les Aigles jouent vendredi à Zoug, puis reçoivent Ambri-Piotta le lendemain.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.