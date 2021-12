Saison théâtrale – Le Grütli abat ses atouts pour 2022 Calé sur un calendrier solaire plutôt que scolaire, le Centre de production et de diffusion des arts vivants a promulgué jeudi son affiche de coups de cœur. Katia Berger

À la fois plasticienne et employée au bar du Grütli, Marie van Berchem télescopera ces deux fonctions en avril, dans «La serveuse». DOROTHÉ THÉBERT FILLIGER

Nouvelle coupe de cheveux pour l’une, blouse à fleurs pour l’autre, Nataly Sugnaux Hernandez et Barbara Giongo s’étaient mises sur leur trente et un, jeudi soir, pour présenter la saison annuelle 2022 du théâtre du Grütli, qu’elles codirigent depuis 2018. Artistes programmés, émergents recourant aux services du Centre de production et de diffusion des arts vivants, fidèles abonnés ou amateurs du karaoké annoncé à l’issue des discours, c’est une assemblée d’amis qui a prêté l’oreille aux topos spontanés, parfois brouillons, toujours bon enfant, qui caractérisent désormais le lieu.

Fin janvier, Melissa Cascaro installera 400 kg d’albâtre sur la scène pour façonner «Lupae» à partir de figures mythiques de louves. GEOFFROY BAUD

«Nous construisons notre programmation sur la base de nos coups de cœur pour des artistes. Nous nous laissons séduire tant par l’aspect humain que par une thématique ou une recherche artistique», revendique le binôme duquel émane tout logiquement cette aura de bonnes copines. L’administrateur et assistant de production Donatien Roustant, rebaptisé Carmelo Benzi pour le rôle d’ambianceur qu’il endossait pour la soirée, a ajouté sa note festive au rituel en improvisant de facétieuses appogiatures sur son clavier.

La Cie_avec, irrésistiblement attirée par l’Arctique, en ramène «Nord», à voir en février. DOROTHÉE THÉBERT FILLIGER

Huit créations locales

Pluridisciplinaires et engagés, les seize spectacles qui se succéderont de janvier à décembre comprennent huit créations locales coproduites par le Grütli, dont deux reports, lesquelles bénéficient presque toutes d’un minimum de deux semaines d’exploitation. Les cinq accueils, de provenance majoritairement espagnole, ne restent à l’affiche que quelques jours. Ce sera par exemple le cas de «Reality», en mars, une immersion dans les «données de sa vie» scrupuleusement consignées par une quinquagénaire, que reconstitue le duo italien Daria Deflorian-Antonio Tagliarini récemment invité à la Comédie avec son adaptation du film «Ginger e Fred». Ou de «¿Hay alguien ahí?» («Y a quelqu’un ici?»), un spectacle surréaliste conçu par deux membres de la compagnie de l’Alakran, Esperanza López et Txubio Fernández de Jauregui, en quête d’une flamme intérieure mise à mal.

Simon Senn crée son double numérique grâce à l’intelligence artificielle dans un «dSimon» à découvrir à la fin février. MATHILDA OLMI

Auparavant, l’année s’ouvrira dès le 13 janvier avec une 3e édition du marathon «Go Go Go», soit une quinzaine de propositions en trois jours d’explosion performative signées entre autres par Elena Montesinos, Jérôme Leuba, Davide-Christelle Sanvee ou la Cie Folle de parole. «Laissez vos préjugés à la maison!» ont prévenu les organisatrices impatientes de voir le Grütli «investi d’événements imprévisibles à tous ses étages». D’autres titres s’intégreront aux grilles des festivals Antigel et La Bâtie, soit le «Helen W.», qui voit Aurore Jecker partir à la recherche de son sosie fribourgeois, et la «Garde-robe» d’une Kayije Kagame qui donnera corps aux vêtements de trois protagonistes mystères.

«Partir», à voir avant qu’il ne soit trop tard Afficher plus Jean-Daniel Piguet dirige les excellents Lucas Savioz et Pascal Gravat dans «Partir», l’accompagnement vers la mort d’un père par son fils. SÉBASTIEN MONACHON U A priori, on pourrait juger impudique un spectacle qui s’attache aux derniers moments d’une vie. C’est tout le contraire avec «Partir». Que le mourant ait donné son accord, qu’il participe ainsi de son propre chef à un projet posthume atténue déjà l’éventuel malaise. Mais que se manifeste sur scène l’infinie sensibilité d’une équipe de création, voilà aussitôt dissipée toute ombre d’indélicatesse. Le metteur en scène Jean-Daniel Piguet perd son père en 2012. Tout au désir de retenir ses ultimes paroles, de matérialiser l’insondable passage, le jeune homme filme l’agonie avec le consentement du malade. Sept ans après le décès, Piguet tire une pièce de ses rushes, en collaboration avec Nicolas Doutey. Puis, il demande à Lucas Savioz de jouer son double sur le plateau, face à un Pascal Gravat stupéfiant de justesse dans la peau de son père, Gilles – ainsi que trois autres comédiens indispensables quoique secondaires. «N’oubliez pas que tous les mots entendus ici ont déjà été prononcés», avertit notre Orphée en guise d’introduction. Devant un grand tapis vert tendu vers le ciel, Pascal Gravat, t-shirt bleu, jambes nues, va alors reproduire les phrases tantôt banales, profondes ou vagues, les silences, les hésitations, les acquiescements, les jeux de la lucidité et de la morphine, jusqu’à ce qu’une déferlante d’images et de sons abstraits emporte ses sens. «Les hommes tournent en rond pendant un certain nombre d’années», l’aura-t-on entendu dire, «je me sens privilégié de vivre ça», ou «le sable en se soulevant donne à respirer au sable». L’intime se fait documentaire. Grâce aux lectures philosophiques, grâce au travail artistique, «Partir» devient un infinitif plutôt qu’un témoignage à la première personne. Dans le processus, Piguet parvient à toucher l’intouchable.

On reviendra en temps voulu sur les prises de position ouvertement politiques subodorées chez la troupe ibérique El Conde de Torrefiel, qui questionnera en juin l’«Ultraficción» créée par le grand capital, chez Cédric Djedje, qui traquera avec «Vielleicht» les rémanences de la colonisation dans l’espace public, chez Fanny Brunet et Olivia Csiky Trnka, qui briseront les chaînes du patriarcat grâce à «Montrer les dents», ou chez le chorégraphe Tidiani N’Diaye, dont la «Mer plastique» dénoncera l’accumulation des déchets sur les terres du Mali. À ces rendez-vous comme à tous les autres énumérés s’applique le plan tarifaire adopté voici un an par la direction: le spectateur débourse librement de 0 à 100 francs selon ses possibilités ou ses envies, et répond seul de son choix.

«Kick Ball Change», du nom d’un pas de rock acrobatique qu’ils ont tous deux pratiqué à l’adolescence, réunira Charlotte Dumartheray et Kiyan Khoshoie en octobre 2022. MAGALI DOUGADOS

Katia Berger est journaliste au sein de la rubrique culturelle depuis 2012. Elle couvre l'actualité des arts de la scène, notamment à travers des critiques de théâtre ou de danse, mais traite aussi parfois de photographie, d'arts visuels ou de littérature. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.