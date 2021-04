Commerce du vin – Le groupe Schenk entame sa grande mue Le négociant-encaveur présente son nouveau projet de Cité du vin à Rolle, longtemps bloqué par les oppositions. La firme veut se défaire de son image d’industriel du vin et mise sur la durabilité et la proximité. Nicolas Pinguely

Les dirigeants de Schenk veulent que 100% de la production soit bio d’ici à 2030. De gauche à droite, Christophe Chauvet, André Fuchs, Daniel Dufaux, Francois Schenk et l’architecte Jean-Frédéric Luscher, dans la cave du Domaine du Martheray (VD). Yvain Genevay/Tamedia

La maison Schenk, à Rolle (VD), s’apprête à donner un coup de pied dans la fourmilière. Car le vin ne paie plus vraiment. «Nous ne voulons plus être perçus comme des industriels du vin, indique François Schenk, actionnaire et administrateur du groupe. Nous nous focalisons sur un autre type de métier, mettant en avant nos marques et poussant dans le sens de la durabilité et de la qualité». Preuve de cet engagement, la firme vise une production 100% bio sur les vins issus de ses vignes d’ici à 2030.

«Nous voulons recevoir nos clients dans nos domaines.» André Fuchs, directeur général de Schenk SA