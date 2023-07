Investissement à Genève – Le groupe M3 se sépare de l’entreprise de sécurité GPA À peine trois ans après avoir été rachetée par Abdallah Chatila, la société genevoise est désormais entre les mains d’un nouvel investisseur. Henri Neerman

En 2022, la société avait, sans grand succès, réalisé une grande campagne publicitaire mettant en scène Yann Sommer, dans le but de vendre des kits de surveillance. OLIVIER VOGELSANG

Abdallah Chatila, président du groupe genevois M3, se serait récemment et discrètement séparé de l’entreprise de sécurité GPA, a révélé Bilan. Rachetée en 2020, la société genevoise sera donc restée entre ses mains à peine trois ans. GPA fait vraisemblablement partie des «actifs non-stratégiques», dont il avait expliqué vouloir se séparer pour faire face aux problèmes de liquidité ayant récemment touché le groupe.

Si les parties concernées par la vente n’ont pas fait de commentaires, trois sources affirment que le nouvel acquéreur serait l’investisseur et entrepreneur français Yann Guyonvarc’h. Ce dernier est notamment à l’origine du Millenium Center de Crissier. C’est d’ailleurs Hans Rudolf Schöpfer, administrateur de Millenium Center SA, qui est désormais inscrit au registre du commerce comme administrateur de GPA.

Pour rappel, le groupe M3 a récemment traversé une période de difficultés financières et plusieurs de ses filiales s’étaient retrouvées en poursuite pour des montants impayés se chiffrant à plusieurs millions. Parmi les créanciers figuraient notamment la Ville et l’État de Genève.

L’entrepreneur avait cependant affirmé en mai avoir «réglé des centaines de factures et l’entièreté des poursuites», notamment en se délestant de plusieurs œuvres d’art via sa société de trading et d’une parcelle «d’une valeur de plusieurs dizaines de millions de francs».

Henri Neerman est journaliste stagiaire à la rubrique locale de la Tribune de Genève depuis décembre 2022. Il est titulaire d'un Bachelor en géographie et environnement de l'Université de Genève. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.