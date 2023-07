Bilan humain lourd – Le groupe EI revendique l’attentat meurtrier au Pakistan L’explosion d’une bombe, lors d’un rassemblement politique ce dimanche, a fait pour l’heure 54 morts, dont près de la moitié des victimes sont mineures.

Au lendemain de l’attention suicide qui visait un rassemblement politique, le bilan humain s’alourdit à 54 morts. KEYSTONE

Le groupe djihadiste État islamique (EI) a revendiqué lundi l’attentat suicide qui a fait la veille plus de 50 morts. Un membre de l’EI «a fait détonner sa ceinture d’explosifs au milieu d’une foule importante» dans la ville de Khar, a indiqué l’EI via son organe de propagande Amaq, «tuant un chef local et d’autres dirigeants» du parti Jamiat Ulema-e-Islam (JUI-F).

Le bilan de l’attentat suicide qui a visé un rassemblement politique dans le nord-ouest du Pakistan dimanche s’est alourdi à 54 morts, dont près de la moitié sont des mineurs, a annoncé la police lundi.

«Le bilan est désormais de 54 morts», a déclaré à l’AFP Shaukat Abbas, un haut responsable du département de lutte contre le terrorisme (CTD), en ajoutant que 23 d’entre eux étaient âgés de moins de 18 ans. Le commissaire adjoint du district, Anwar ul Haq, a confirmé le bilan.

AFP

