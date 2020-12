Automobile – Le Grenadier sonne la charge des 4x4 thermiques Ineos rachète à Mercedes-Benz le site de Hambach, en Moselle, où était produite la Smart. À la clé, un gros tout-terrain à essence et diesel pour réaliser le rêve du grand patron, Jim Ratcliffe. Pierre Veya

Les premiers prototypes du Grenadier ont été présentés cet été. DR

Tout a commencé au bar du Grenadier. C’est dans ce pub londonien que Jim Ratcliffe, le big boss du géant pétrochimique Ineos, décide, un soir de fin 2015, de relancer un 4x4 digne de ce nom. L’homme se sent alors orphelin du légendaire Defender, dont Land Rover venait d’arrêter la production, après des décennies de succès (avant de le relancer très récemment, à plus petite échelle).

Gros moyens

Il a les moyens de ses rêves: Ineos Group, ce sont 22’000 employés dans 34 entreprises, avec un réseau de production comptant 183 sites dans 26 pays, et ses activités embrassent les domaines les plus variés, des peintures aux plastiques, en passant par les textiles et les technologies, ou encore les médicaments et les téléphones portables. Chiffre d’affaires en 2019: 61 milliards de dollars.