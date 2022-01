Exploitation des sols – Le gravier dans la chaussure de Bernex

Bernex a mal à son gravier. Unanimement, le Conseil municipal a voté lors de sa dernière séance un préavis négatif à l’extension de l’exploitation du gravier sur ses terrains, soutenant la position du Conseil administratif. C’est donc un bras de fer qui s’annonce entre Bernex et l’État, en l’occurrence les graviéristes du Service de géologie, sols et déchets (Gesdec), dépendant du Département du territoire (DT) du canton.

Ce que Bernex reproche au nouveau plan d’extraction, qui étendrait la gravière déjà active près des jardins familiaux et de la route d’Aire-la-Ville? Un dossier «mal ficelé», selon les conseillers municipaux, comportant «incohérences et imprécisions». Mais aussi des désagréments trop importants pour la commune, comme l’impact de cette nouvelle gravière sur «les terres agricoles, les chemins, les pistes cyclables et les jardins familiaux, ainsi qu’une atteinte au paysage et des problématiques liées à l’eau», détaille le rapport de commission.