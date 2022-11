Du panier aux fourneaux – Le gratin de patates top fastoche à la Girardet Une recette du patrimoine romand, à vénérer les soirs d’hiver. Et un souvenir d’étreinte juvénile. Jérôme Estebe

Le voilà, le gratin de patate, tout bronzé au sortir du four.

Il en va de la recette du gratin de pommes de terre comme du souvenir de son premier baiser: tout le monde en a un, sans vouloir nécessairement le partager avec le reste de l’humanité. Mais chez McSlurp, on déballe. Elle s’appelait Emilie et suçotait un infect bonbon à la fraise chimique. Le gratin lui, pourrait s’appeler Girardet, puisque c’est au grand maître vaudois qu’on a emprunté la technique. Maligne et fit, la technique. Vous allez comprendre.

La tactique

Pelez et tranchez en fines lamelles des patates. Patates à purée ou patates plus fermes à la cuisson, selon affinités. Nous, on préfère user un tantinet nos vieux crocs. Ne lavez surtout pas les pommes de terre une fois tranchées.

Expédiez-les dans une casserole, couvrez de lait (que la patate affleure la surface), ajoutez une gousse d’ail hachée menu, une pincée de muscade, sel, poivre, et laissez cuire pépère six ou sept minutes, jusqu’à ce que l’amidon et le lait se lovent tendrement.

Beurrez un plat à gratin (ben, oui), disposez-y lait et patates. Plus une cuillère à soupe de crème. Touillez à la main et avec tendresse. Hop, au four à 180°, pour une heure.

Voilà. Fastoche, non?





Jérôme Estèbe dirige la rubrique culturelle et le supplément du week-end. Il couvre, en particulier, les sujets gastronomiques et œnologiques. Il est titulaire du prix du journalisme local de la Berner Zeitung millésime 2002. Plus d'infos

