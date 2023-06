Événement genevois – Le gratin de l’économie en visite à Genève Le Congrès mondial des chambres de commerce aura lieu la semaine prochaine; 1500 invités au rendez-vous. Marc Bretton

Vincent Subilia, directeur de la CCIG, lors de son discours d’introduction. LUCIEN FORTUNATI

Dans une semaine s’ouvrira le Congrès mondial des chambres de commerce à Genève. Les représentants de 130 pays se partageront discussions, débats et, évidemment, réseauteront à qui mieux mieux. Quel est l’avenir du «doux commerce» à l’heure des relocalisations et des tensions internationales? L’avis de l’organisateur de la manifestation, Vincent Subilia, directeur de la Chambre de commerce et d’industrie de Genève (CCIG).