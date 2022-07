Depuis deux semaines, les Britanniques sont quotidiennement abreuvés d’informations sur leur parti conservateur. La démission de deux ministres influents, puis celle de Boris Johnson, suivies par le début de la course à la succession du premier ministre.

Succession de Boris Johnson Le duel final se fera entre Rishi Sunak et Liz Truss Difficile de manquer le récit des coups tordus qui ont égrainé cette courte campagne. Boris Johnson aurait lancé une opération «Tous sauf Rishi» (Sunak) après la trahison de son ancien responsable des Finances. Les rumeurs se sont multipliées sur les uns et sur les autres pour saper leur candidature. Lors des débats télévisés, les attaques directes ont été parfois sauvages. Rishi Sunak a mis en doute les notions d’économie de la ministre des Affaires étrangères Liz Truss et a comparé ses promesses à du «socialisme». L’insulte suprême chez les tories.

Négative, cette guerre interne s’est révélée déprimante tant elle était déconnectée du quotidien des Britanniques. Alors que le Royaume-Uni a enregistré mardi la température la plus élevée de son histoire récente (40,3 degrés) et que l’inflation a atteint en juin 9,4%, le changement climatique et les dégâts engendrés par la hausse du coût de la vie n’ont quasi pas été abordés par les candidats.

Au final, et quel que soit le nom du successeur de Boris Johnson – qui sera annoncé le 5 septembre –, ce triste spectacle ne produira qu’un seul vainqueur: le parti travailliste. Les élus du principal parti d’opposition se frottent les mains. Son dirigeant Keir Starmer entrevoit pour la première fois la réelle possibilité d’emporter la prochaine élection générale, prévue pour 2024. Et cela, malgré son manque de charisme et son absence totale de ligne politique claire. Perspective navrante d’un système dont les Britanniques risquent de faire les frais.

