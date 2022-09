Nouvelle production lyrique – Le Grand Théâtre ouvre ses portes à «La Juive» Longtemps oubliée, la pièce de Fromental Halévy inaugure la saison de la maison genevoise. Rencontre avec un amoureux de ces partitions, le chef Marc Minkowski. Rocco Zacheo

Le chef d’orchestre Marc Minkowski entre les murs de l’Opéra de Bordeaux, maison qu’il a dirigée six ans durant, jusqu’en janvier 2022. GEORGES GOBET/AFP

Dans la petite loge au mobilier spartiate, un imposant bloc de feuilles format A3 trône sur la table. Ouvert comme un grand drap et relié par une spirale, il est à peine marqué par des portées fines sur lesquelles on devine des annotations apportées à la main, au crayon rouge. «Ce n’est que la première partie de la pièce», note sourire en coin le chef Marc Minkowski. Voilà qui donne une image tangible à l’allure considérable de l’ouvrage qu’il dirigera dès le 15 septembre au Grand Théâtre, lors de l’ouverture de la saison lyrique. C’est un fait, «La Juive», pièce en cinq actes de Fromental Halévy en impose, non tant par sa longueur – trois heures à peu près – mais par ses orchestrations foisonnantes, ses chœurs omniprésents, ses duos et trios exigeants. Cette pépite du répertoire qu’on qualifie de «grand opéra» ne demande qu’une chose: qu’on en redécouvre les lignes raffinées et la trame dramaturgique sans concessions. Qui mieux que Marc Minkowski pour en parler? Le Français se plie à l’exercice d’un ton placide, le propos généreux.