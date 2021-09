Mesures Covid – Le Grand Théâtre ne sert pas le champagne sous sa tente inédite La maison lyrique a installé ce dispositif pour des tests rapides antigéniques. Soir de première sanitaire. Thierry Mertenat

Genève, le 13 septembre 2021. Unité de dépistage mobile Covid-19, le long du boulevard du Théâtre. IRINA POPA

On n’a pas choisi une tente au rabais, du petit prix toilé qui s’efface au premier coup de vent. L’exemplaire a belle allure, avec sa frise supérieure, son volume généreux, son emprise discrète et harmonieuse avec la pierre de taille qui lui sert de support patrimonial. Une tente d’opéra, quoi, montée à jardin, en extérieur, le long du boulevard du théâtre.

L’antichambre sanitaire de la première institution culturelle de Genève est opérationnelle depuis samedi dernier. Ce soir-là avait lieu la répétition générale publique de «Guerre et Paix». Une soixantaine de tests antigéniques ont été réalisés. Une seule personne, arrivée moins de 15 minutes avant le début de la représentation, n’a pas pu entrer dans la salle. Les trains partent à l’heure sur la place Neuve.

Venir en avance

Ce soir-ci, c’est lundi, jour de première au soleil couchant. L’association Prokofiev-Tolstoï dure 3 h 45. Le spectacle commence à 19 h. La direction de la maison lyrique, qui met à disposition des titulaires de billets ces tests gratuits et rapides, recommande aux spectateurs concernés de venir deux heures avant.

Sous la tente, tout va vite. Des mains expertes, formées par les HUG, officient en bordure de nez, sans tirer de larme au patient mélomane. Quinze minutes plus tard, le résultat tombe et il est fiable. C’est la société M3 Groupe, dirigée par Abdallah Chatila, qui est aux affaires. Elle a dépêché l’une de ses unités de dépistage mobiles, capable de mettre en place la prestation demandée en très peu de temps. «Le Grand Théâtre nous a sollicités la semaine dernière et nous sommes là avec nos collaborateurs, explique Lawrence Simmons, responsable des relations au sein de l’entreprise. En un petit mois, nous avons déjà assuré près de 500 interventions de ce type.»

Le Grand Théâtre offre à ses spectateurs la gratuité du dépistage sur présentation du billet de spectacle. IRINA POPA

Notre interlocuteur salue l’effort financier du Grand Théâtre, afin de faciliter l’accès du public à ses manifestations. La clientèle apprécie. Parfois à contrecœur. Une dame, bien dans son âge, est arrivée tôt. Elle commente, après être passée sous la tente: «Je ne suis jamais fatiguée quand j’écoute de la bonne musique, mais je crains de l’être ce soir; j’ai dû m’organiser pour partir de chez moi en milieu d’après-midi.» L’époque est en effet au contrôle et à l’anticipation.

Sur le front culturel comme sur celui des compétitions sportives. Les unités mobiles se déploient un peu partout dans l’espace privé et public. Ce mardi, le Genève-Servette Hockey Club reçoit l’ours bernois dans sa patinoire. «Guerre et Paix», sur la glace cette fois. Devant les Vernets, on sortira l’écouvillon avant la canne. Il s’agira là aussi d’être en avance pour ne pas manquer le premier but.

