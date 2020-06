Fermés avec la crise sanitaire – Le Grand Théâtre et le Jardin botanique rouvrent ce samedi Ce samedi, le Victoria Hall, la Maison des Arts du Grütli, le Centre iconographique ou la Musicale de la Bibliothèque renouent aussi avec leur public. Olivier Bot

Le Grand Théâtre de Genève réouvre ses portes au public. KEYSTONE/Laurent Gillieron

Après les musées et les bibliothèques, une nouvelle étape est franchie avec une réouverture publique de lieux culturels emblématiques de la Ville. Dès le samedi 6 juin, les Conservatoire et Jardin botaniques, le Grand Théâtre de Genève, la Maison des Arts du Grütli et le Victoria Hall pourront renouer avec leur public.

Les 8 et 9 juin, la Bibliothèque de Genève étend ses prestations avec l’ouverture respective du Centre d’iconographie et de La Musicale. «Cette reprise des activités dans les lieux culturels s’opère avec le souci constant d’offrir au public les meilleures conditions possibles et de garantir une protection optimale de la population et des collaborateurs et collaboratrices qui travaillent sur place», précise un communiqué de la Ville.

«Je suis heureux de souhaiter à toutes et à tous un Bon Retour Chez Nous! Cette annonce est réjouissante et attendue aussi bien par le public, les artistes que les acteurs et actrices culturels. Elle est partagée par l’ensemble du personnel des institutions culturelles de la Ville qui s’emploie activement pour assurer une reprise la plus agréable possible dans le respect des mesures sanitaires», commente Sami Kanaan, maire de Genève en charge de la culture.

Les dates, les activités proposées et les modalités de réouverture tiennent compte des spécificités de chaque domaine d’activités et des capacités d’accueil sur place. Le calendrier et les étapes de réouverture des lieux culturels, ainsi que les prestations proposées au public, sont susceptibles d’évoluer en tout temps en fonction de la situation sanitaire et des décisions des autorités. Le public est donc invité à consulter régulièrement les sites internet des institutions pour s’informer dans le détail des décisions d’ouverture, des conditions d’accueil et des éventuelles modifications apportées.