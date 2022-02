Ils vont pouvoir retourner au restaurant, au théâtre, au concert. Témoignages de celles et ceux qui vivent la levée des mesures sanitaires comme une libération.

Concerts, restaurants, festivals: les personnes qui ne détiennent pas de certificat Covid vont retrouver leur vie sociale et culturelle.

Il y a un mois, nous avions demandé à des non-vaccinés de raconter leur quotidien. Nous les avons recontactés, eux et d’autres non-vaccinés, pour leur demander comment ils allaient célébrer la fin du certificat Covid.

«C’est le jour de la libération, s’exclame Marc*, domicilié dans le canton de Vaud. On va se ruer dans les bistrots!» Le quadragénaire se réjouit «de pouvoir remettre des choses dans l’agenda» et de passer à nouveau les frontières de la Suisse, qu’il n’a pas quittée depuis deux ans et demi.

«J’aimerais aller en vacances en France mais je ne sais pas où ils en sont au niveau du pass vaccinal… Quoi qu’il en soit, je vais pouvoir à nouveau profiter des concerts du Coyote Café d’Yverdon!»